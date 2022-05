La passion du piano : Pierre Tisseyre Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

La passion du piano : Pierre Tisseyre Belforêt-en-Perche, 28 mai 2022, Belforêt-en-Perche. La passion du piano : Pierre Tisseyre La Perrière Eglise de La Perrière Belforêt-en-Perche

2022-05-28 – 2022-05-28 La Perrière Eglise de La Perrière

Pierre Tisseyre au piano et récit d'anecdotes sur les compositeurs et oeuvres. Chopin, Liszt, Mozart, Ravel, Debussy …

+33 6 25 79 55 90

