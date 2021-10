Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier LA MONTPELLIER REINE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

La Montpellier Reine est une grande course féminine au profit de la lutte contre le cancer du sein. Prochain départ le 19 juin 2022 aux jardins du Peyrou. Ce rendez-vous solidaire invite tous les publics à parcourir dans une ambiance conviviale 4,5 kilomètres au cœur du centre historique de la ville. Sans chronomètre, sans classement, juste pour le plaisir de courir marcher, trottiner, en famille, entre amis, entre collègues. Programme détaillé à venir

+33 6 61 24 00 78 http://www.montpellier-reine.org/

