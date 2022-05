LA MICTURE – EMMANUELLE MARTIN & GÜLAY HACER TORUK Mas-de-Londres, 1 juillet 2022, Mas-de-Londres.

LA MICTURE – EMMANUELLE MARTIN & GÜLAY HACER TORUK Mas-de-Londres

2022-07-01 – 2022-07-01

Mas-de-Londres Hérault Mas-de-Londres

5 EUR Emmanuelle Martin et Gülay Hacer Toruk se retrouvent pour une rencontre poétique et musicale autour de la poésie chantée qu’elles ont recueillie en se tournant chacune, à un moment de leur parcours, vers l’Orient de leur coeur. L’une répondant à l’appel puissant de l’Inde du Sud et l’autre regardant vers la Turquie, terre de ses ancêtres. Dans un premier temps, Emmanuelle Martin, de sa voix puissante et envoûtante, nous fera découvrir les ragas et les chants de la musique karnatique, musique traditionnelle de l’Inde du Sud, s’accompagnant de sa fidèle tampura, instrument à cordes traditionnel. Ensuite, Gülay Hacer Toruk amènera les chants populaires brûlés des plaines d’Anatolie au rythme de sa doyra, tambour sur cadre d’Asie Centrale. Puis viendra le moment où les ragas entreront en dialogue avec les makams, les ornementations gamakas répondront aux nagmes turcs, la tradition de l’une nourrira l’improvisation de l’autre dans un concert qui coulera de sa source. www.emmanuellemartinmusic.com nwww.gulayhacertoruk.com Réservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

Emmanuelle Martin et Gülay Hacer Toruk se retrouvent pour une rencontre poétique et musicale autour de la poésie chantée qu’elles ont recueillie en se tournant chacune, à un moment de leur parcours, vers l’Orient de leur coeur. L’une répondant à l’appel puissant de l’Inde du Sud et l’autre regardant vers la Turquie, terre de ses ancêtres.

+33 4 67 71 35 42

Emmanuelle Martin et Gülay Hacer Toruk se retrouvent pour une rencontre poétique et musicale autour de la poésie chantée qu’elles ont recueillie en se tournant chacune, à un moment de leur parcours, vers l’Orient de leur coeur. L’une répondant à l’appel puissant de l’Inde du Sud et l’autre regardant vers la Turquie, terre de ses ancêtres. Dans un premier temps, Emmanuelle Martin, de sa voix puissante et envoûtante, nous fera découvrir les ragas et les chants de la musique karnatique, musique traditionnelle de l’Inde du Sud, s’accompagnant de sa fidèle tampura, instrument à cordes traditionnel. Ensuite, Gülay Hacer Toruk amènera les chants populaires brûlés des plaines d’Anatolie au rythme de sa doyra, tambour sur cadre d’Asie Centrale. Puis viendra le moment où les ragas entreront en dialogue avec les makams, les ornementations gamakas répondront aux nagmes turcs, la tradition de l’une nourrira l’improvisation de l’autre dans un concert qui coulera de sa source. www.emmanuellemartinmusic.com nwww.gulayhacertoruk.com Réservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

audreyviste

Mas-de-Londres

dernière mise à jour : 2022-05-13 par