BB-Boeuf La Mer Veilleuse, 27 novembre 2022, Marseille.

BB-Boeuf Dimanche 27 novembre, 18h00 La Mer Veilleuse

♫♫♫

La Mer Veilleuse 18 place Notre-Dame du Mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ça faisait un bon bail le dernier bœuf non? Allez venez qu’on se retrouve toustes autour de trilles et de syncopes asymétriques from the far far east!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T18:00:00+01:00

2022-11-27T23:59:00+01:00