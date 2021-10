LA MÉDIÉVALE EN SUD-HÉRAULT Creissan, 14 avril 2022, Creissan.

LA MÉDIÉVALE EN SUD-HÉRAULT 2022-04-14 – 2022-04-14

Creissan Hérault Creissan

Des légendes aux grands événements historiques, des rois guerriers aux rois oubliés… Le Moyen-Âge fascine et intrigue, stimulant l’imagination des plus jeunes d’entre nous (parfois même des grands !) Souvent méconnue, la vie quotidienne de cette période lointaine se révèle également passionnante ! Arts, artisanat, cuisine, univers de la chevalerie… Cette année, la médiévale vous emmène à nouveau au coeur d’une époque qui n’a pas fini de vous dévoiler tous ses secrets.

Village des loupiots : jeux et divertissements.

École de saltimbanque : jonglage et équilibre.

Campement de chevaliers : tir à l’arc, escrime, découverte des armes et des machines de siège, entrainement au combat, chevaux…

Ateliers de démonstration et d’artisanat : travail du bois, teintures végétales, forge, calligraphie, héraldique…

Spectacles et musique tout au long de la journée.

Entrée libre – Tout public

Organisé par la Communauté de Communes Sud-Hérault

La Médiévale en Sud-Hérault : Spectacles et animations

Événement organisé en partenariat avec l’Association Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui

+33 4 67 62 36 26 http://www.lasaison-sudherault.com/

Des légendes aux grands événements historiques, des rois guerriers aux rois oubliés… Le Moyen-Âge fascine et intrigue, stimulant l’imagination des plus jeunes d’entre nous (parfois même des grands !) Souvent méconnue, la vie quotidienne de cette période lointaine se révèle également passionnante ! Arts, artisanat, cuisine, univers de la chevalerie… Cette année, la médiévale vous emmène à nouveau au coeur d’une époque qui n’a pas fini de vous dévoiler tous ses secrets.

Village des loupiots : jeux et divertissements.

École de saltimbanque : jonglage et équilibre.

Campement de chevaliers : tir à l’arc, escrime, découverte des armes et des machines de siège, entrainement au combat, chevaux…

Ateliers de démonstration et d’artisanat : travail du bois, teintures végétales, forge, calligraphie, héraldique…

Spectacles et musique tout au long de la journée.

Entrée libre – Tout public

Organisé par la Communauté de Communes Sud-Hérault

dernière mise à jour : 2021-10-01 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN