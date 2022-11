Praxis #21 La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Hors des espaces temps classiques de la création, La Tierce invite deux artistes à « faire tentative », à éprouver sur un plateau nu les questionnement et les réflexions qui les animent au moment T…

Depuis 2015, Sonia Garcia, Séverine Lefèvre et Charles Pietri, danseur.euse.s et chorégraphes implanté·e·s à Bordeaux, développent dans les Praxis les fondations de la recherche artistique. Hors des espaces temps classiques de la création, La Tierce invite deux artistes à « faire tentative », à éprouver sur un plateau nu les questionnement et les réflexions qui les animent au moment T. Après 5 jours de recherche, un témoignage de leurs essais est présenté au public. C’est un moment suspendu, qui permet d’entrevoir les envies qui traversent les âmes des artistes. Pour le moment bien malin·e qui saurait prédire ce qui sera présenté sur le plateau de La Manufacture ce soir-là…

dans le cadre du dispositif Artistes en compagnonnage

