Une question en toile de fond : quelle(s) forme(s) déployer pour produire une danse parlée ?

La metteuse en scène Laura Bazalgette convie 3 danseur·euse·s à s’engager dans ÉTUDES, un dispositif de recherche dont l’enjeu est de tisser des liens plus pérennes entre la danse et le théâtre. Une question en toile de fond : quelle(s) forme(s) déployer pour produire une danse parlée ? Au-delà de la rencontre des disciplines, Laura Bazalgette scrute les interstices, ces espaces de création qui surgissent hors des temps dédiés et met en lumière les zones grises du processus artistique avec l’intuition que quelque chose de nouveau pourrait se produire dans ces essais, à l’intersection du langage et du corps.

– – –

en coréalisation avec l’OARA, office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

CRÉATION – coproduction La Manufacture CDCN

