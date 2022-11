DANS MA CHAMbRE #3 – CIRQUE RADIOPHONIQUE La Manufacture CDCN, 21 janvier 2023, Bordeaux.

DANS MA CHAMbRE #3 – CIRQUE RADIOPHONIQUE Samedi 21 janvier 2023, 20h00 La Manufacture CDCN

Tarif unique 8€

Dans ma chambre – Épisode 03 est une sorte d’émission de radio, une sorte de cirque, une sorte de théâtre. Ce n’est rien d’habituel. handicap moteur mi

MMFF – Mathieu Ma Fille Foundation / Arnaud Saury & Manuel Coursin

sam. 21 janvier – 20h

45min – à partir de 12 ans

Dans la chambre de Mathieu Ma Fille Foundation on trouve absolument de tout ! Du cirque, de la radio et un peu de théâtre ! Retournez cela comme une chambre d’adolescent·e et vous obtiendrez une petite idée de la sensation que vous aurez en “regardant” le troisième volet de cette trilogie. Nul besoin d’avoir vu les épisodes précédents d’ailleurs ! L’originalité de ce projet c’est que vous pouvez y assister au théâtre ou dans votre propre chambre via la webradio ! Vous êtes libres ! Dans ma chambre – Épisode 03 est une sorte d’émission de radio, une sorte de cirque, une sorte de théâtre. Ce n’est rien d’habituel. Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez faire Manuel Coursin et Arnaud Saury. Leurs corps ont un récit facétieux à vous délivrer !

dans le cadre du festival Trente Trente, Les rencontres de la forme courte



© Christophe Raynaud