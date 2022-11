FRAU TROFFEA La Manufacture CDCN, 18 janvier 2023, Bordeaux.

FRAU TROFFEA Mercredi 18 janvier 2023, 20h00 La Manufacture CDCN

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif carte Manuf’ 12€ – tarif Carte Manuf’ réduit 8€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

C’est l’été, il fait chaud ce jour-là à Strasbourg. Nous sommes en 1518 et les gens dansent à y perdre la tête. Une danse contagieuse qui rend les hommes et les femmes fous et folles.

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/evenement/18-01-2023-20-00-soiru00e9e-trente-trente-danse »}, {« link »: « http://www.trentetrente.com/ »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/faire/professionnels/ »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/faire/amateurs/#weekend-dance »}]

[danse]

FRAU TROFFEA

Cie Samuel Mathieu

– – –

mer. 18 janvier – 20h

40min – à partir de 10 ans

– – –

C’est l’été, il fait chaud ce jour-là à Strasbourg. Nous sommes en 1518 et les gens dansent à y perdre la tête. Une danse contagieuse qui rend les hommes et les femmes fous et folles. Ce jour-là, Frau Troffea s’effondre d’épuisement. Elle meurt. Le danseur et chorégraphe Samuel Mathieu en a fait un spectacle qui fait déborder la danse. Ce solo est écrit pour Martin Mauriès, un artiste qui sait bouger chaque millimètre de son corps. Sa danse est organique, elle est dévorante. Dans cette pièce, le mouvement dirige la pensée. Samuel Mathieu utilise ce fait divers pour interroger nos états de corps aujourd’hui et crée un être sans genre, sans âge, sans préférence sexuelle. Une exploration des marges et des limites captivantes.

– – –

Soirée danse Trente Trente ! Parcours danse AEREA – Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi + FRAU TROFFEA

dans le cadre du festival Trente Trente, Les Rencontres de la forme courte

– – –

+ Masterclass avec SAmuel Mathieu lun. 16 janvier 13h-15h30

+ Weekend dance avec Samuel Mathieu sam. 14 & dim. 15 janvier



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T20:00:00+01:00

2023-01-18T20:40:00+01:00

© Angélique Lyleire