rencontre littéraire Lundi 20 mars, 18h30 La Machine à Musique Entrée libre et gratuite

?Lundi 20 mars – 18h30

?La Machine à Musique – 13-15 rue du Parlement Sainte-Catherine, 33000, Bordeaux

Rencontre et débats autour du livre Filles à l’Est, femmes à l’Ouest (Paris, Intervalles, 2022).

?Andrea Salajova d’origine slovaque, Lenka Hornakova-Civade d’origine tchèque et Sonia Ristić d’origine serbe viendront partager leurs souvenirs de jeunesse dans l’autre Europe et leurs expériences respectives de l’interculturalité.

Cette rencontre interactive avec le public sera animée par Monica Irimia – d’origine roumaine – auteure du site Cultures de l’Europe de l’Est et Centrale.

Entrée libre et gratuite. La Machine à Musique 15 rue du Parlement Sainte-Catherine, 33000, Bordeaux

2023-03-20T18:30:00+01:00 – 2023-03-20T19:30:00+01:00

