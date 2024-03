LA GRÂCE PRINTEMPS DES POÈTES Campbon, samedi 23 mars 2024.

Le Printemps des Poètes est un évènement culturel national.

Le thème de cette année est la grâce et nous avons décidé de l’évoquer à travers l’état de grâce. La poésie peut évoquer en chacun d’entre nous un moment de contemplation, une parenthèse dans nos vies soumises à la pression de l’immédiateté, au virtuel, au dématérialisé.

La commission culture de Campbon organise des ateliers créatifs :

– le samedi 9 mars de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 15h30

– le samedi 23 mars de 10h00 à 11h30 et vernissage de 18h00 à 19h30, à la salle Garance de la médiathèque.

À partir d’un extrait de poésie classique ou à partir d’un simple texte d’une chanson et accompagné de Soizic Guyot, notre animatrice en calligraphique, les participants sont invités à laisser libre court à leur créativité dans la bonne humeur.

Ces ateliers sont ouverts à toutes les générations à partir de 7 ans (accompagné des parents). Afin de garantir le meilleur accueil, la réservation est conseillée en envoyant un mail à l’adresse suivante comculture.campbon@gmail.com .

Médiathèque

Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire comculture.campbon@gmail.com

