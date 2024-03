LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE WALLACE ET GROMIT Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins, dimanche 24 mars 2024.

La Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre.

Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés elle permet à tous de découvrir le court métrage au travers de projections partout en France et aussi à l’international.

Cinéjade propose la diffusion d’un nouvel épisode de Wallace et Gromit Coeurs à modeler.

8 novembre 2017 en salle | 0h 59min | Animation, Famille

Synopsis :

Wallace est amoureux, dans Rasé de près comme dans Un sacré pétrin et son enthousiasme va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 11:15:00

fin : 2024-03-24

Cinéjade Avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

L’événement LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE WALLACE ET GROMIT Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2024-03-06 par eSPRIT Pays de la Loire