Saint-Jean-de-Fos Hérault Saint-Jean-de-Fos Venez assister au Diablotin à une projection de courts-métrages : – Bouquet d’illusions : Synopsis : Une femme à trois têtes. Elles sont retirées l’une après l’autre, et semblent toujours aussi vivantes séparées que collées à son corps ! – Génération « Open Your Mind » : Synopsis : Mettre une barrette à un garçon ou pas ? Telle est la question ! L’attribut féminin pour un homme est-il acceptable ? Trois générations vont se retrouver confrontées à ce sujet.. – Mondo Domino : Synopsis : Dans un vacarme de tronçonneuses assourdissant, des bûcherons fredonnent gaiement en abattant des arbres destinés à servir de décor pour un défilé de mode. Une satire cartoonesque contemporaine, sous forme de tragi-comédie musicale d’action burlesque, nous entraîne alors dans un délirant tourbillon de réactions en chaîne tout aussi chaotiques que grotesques. – La Queue : Synopsis : Dans un supermarché bondé, un jeune homme attend tranquillement son passage à la caisse. Au moment où il s’apprête à déposer ses courses, une jeune femme n’ayant qu’un seul article lui demande si elle peut passer devant lui…

