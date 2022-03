LA FÊTE DE LA TRANSHUMANCE Vendres, 14 mai 2022, Vendres.

LA FÊTE DE LA TRANSHUMANCE Vendres

2022-05-14 – 2022-05-14

Vendres Hérault Vendres

Venez célébrer le départ du troupeau d’ovins du GAEC de la basse plaine de l’Aude vers les estives pyrénéennes. Durant 3 jours, participez aux nombreuses animations, gratuites et ouvertes à tous, qui vous dévoileront les secrets du métier de berger et les richesses des écosystèmes littoraux. Ne ratez surtout pas le défilé des moutons, chevaux et calèches, dans les 3 villages ! Le traditionnel repas de la transhumance sera lui aussi à l’honneur, dans une ambiance conviviale festive et familiale.

Vendredi 13 mai à Nissan-Lez-Ensérune

A destination des enfants du groupe scolaire de Nissan :

De 9h à 17h : journée consacrée aux enfants de CP, CE1 et CE2 de l’école de Nissan avec la participation des enfants de CM1 de Colombiers. Des ateliers en lien avec l’univers du mouton et des ateliers de sensibilisation à l’environnement leur seront proposés.

Ouverture au public à partir de 17h15 :

Départ du troupeau au groupe scolaire pour un défilé des moutons dans le village en musique jusqu’à la salle Galabru.

18h30 : animations avec démonstration de tonte et de travail de chiens de berger.

Restauration et dégustation auprès des producteurs locaux de Nissan. Des grillades d’agneaux seront proposées.

Samedi 14 mai à Vendres

Le matin : Marché des producteurs, balade « nature » guidée à la rencontre du troupeau, atelier de filage de laine, initiation à l’œnologie, découvertes des vins avec les vignerons.

Défilé du troupeau de moutons, de chevaux et de calèches dans le village et sa bénédiction.

12H00 : Repas de la transhumance

Animations gratuites place du lavoir

Mini ferme, balades à dos d’ânes, balade « visite du village », balade nature « insectes OPIE », démonstration de tonte, jeu de la concorde (animation enfants – 8ans)

Musique déambulatoire toute la journée avec la « fanfare Banzaï »

Dimanche 15 mai à Lespignan

Le matin : Marché des producteurs locaux, atelier de filage de laine, balade patrimoine « A la rencontre du troupeau »

Départ du troupeau de Vendres pour Lespignan et éfilé du troupeau de moutons, de chevaux, de calèches, de poneys et d’ânes dans le village

12h Repas traditionnel de la transhumance

Animations place des Buissonnets : balades à dos d’ânes, mini-ferme, balades en calèche, balade nature et balade patrimoine, démonstration de tonte, jeu de la concorde (animation enfants – 8ans)

Musique déambulatoire toute la journée

+33 4 67 32 88 77

dernière mise à jour : 2022-03-21