Karaoké au Restaurant Chez Kryst’L Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Karaoké au Restaurant Chez Kryst’L Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 12 mars 2022, Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat. Karaoké au Restaurant Chez Kryst’L 14 avenue du Général de Gaule Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

2022-03-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-12

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne 14 avenue du Général de Gaule Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à partir de 19h au restaurant. Payant. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 05 55 36 71 35 ou 06 65 68 56 87 Soirée karaoké et repas (Faux filet/frites maison et moelleux au chocolat). Rdv à partir de 19h au restaurant. Payant. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 05 55 36 71 35 ou 06 65 68 56 87 14 avenue du Général de Gaule Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Adresse 14 avenue du Général de Gaule Ville Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat lieuville 14 avenue du Général de Gaule Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Departement Haute-Vienne

Karaoké au Restaurant Chez Kryst’L Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 2022-03-12 was last modified: by Karaoké au Restaurant Chez Kryst’L Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 12 mars 2022 Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne