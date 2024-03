Journées européennes des métiers d’art à la Maison Autin Auppegard, mardi 2 avril 2024.

Journées européennes des métiers d’art à la Maison Autin Auppegard Seine-Maritime

Jeudi

A l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, la Maison Autin accueille l’Atelier Airell et Nature Porcelaine !

Quand les arts tapissiers reçoivent les arts graphiques et céramiques…

Pour des démonstrations , des conférences , des rendez-vous privilégiés avec un , deux ou les trois artisans d’art que nous sommes, dans notre espace de travail / atelier d’Auppegard.

Notre offre vous proposer des sensibilités, des passions et des savoir-faire qui s’expriment ensembles, chacun dans des matières et des univers différents ! Notre ambition vous surprendre par des mises en scène dans des thèmes très variés et des ouvrages d’art sélectionnés. Nous sommes heureux de vous recevoir sur rendez-vous toute la semaine puis librement les vendredi, samedi & dimanche , pour partager nos créations, échanger et répondre à votre curiosité. Votre sourire sera notre plus belle récompense !

Démonstrations

– Monsieur et Madame Autin proposerons des démonstrations en tapisserie, de la garniture au recouvrement, durant toute la semaine. Vous pouvez également participer à des conférences sur les styles dans le mobilier français et l’histoire des tissus. (sur RDV)

– Madame Florence Seguin, céramiste d’art vous fera découvrir le coulage de porcelaine dans des moules en plâtre. Jours et Horaires vendredi, samedi et dimanche à 14h et à 16h. (sur RDV)

– Madame Bérengère Capelle, Maître Artisan d’Art Encadreur, restauratrice d’arts graphiques sera présente le jeudi matin ainsi que le vendredi, samedi et dimanche toute la journée.

Programmation dédiée jeune public:

Ateliers découvertes moulages porcelaine (vendredi, samedi & dimanche à 14h et 16h)

Les styles des meubles, les tissus, dans les ateliers de tapisserie (toute la semaine + week-end)

& d’autres propositions suivant les publics !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 14:00:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

193 Route de Bertreville-Saint-Ouen

Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie

L’événement Journées européennes des métiers d’art à la Maison Autin Auppegard a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux