JOURNÉE TABLES OUVERTES – JEUX DE PLATEAUX Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

JOURNÉE TABLES OUVERTES – JEUX DE PLATEAUX Béziers, 5 février 2022, Béziers. JOURNÉE TABLES OUVERTES – JEUX DE PLATEAUX Béziers

2022-02-05 – 2022-02-05

Béziers Hérault Journée organisée par les Stratèges Cathares.

Si vous voulez essayer des jeux récents ou partager un moment de convivialité autour d’un bon jeu, vous êtes les bienvenus.

C’est gratuit, accessible dès 12 ans.

Passe sanitaire & port du masque obligatoires dans les murs de la MVA.

Au programme de nombreux jeux mis à disposition et des animateurs prêts à vous en expliquer les règles!

Vous pouvez réserver un en-cas pour midi ou votre place aux tables de Terraforming Mars : https://forms.gle/isaUHSciEhjmwf2E8 Journée organisée par les Stratèges Cathares : venez essayer des jeux récents ou partager un moment de convivialité autour d’un bon jeu.

C’est gratuit, accessible dès 12 ans. +33 4 76 36 73 73 Journée organisée par les Stratèges Cathares.

Si vous voulez essayer des jeux récents ou partager un moment de convivialité autour d’un bon jeu, vous êtes les bienvenus.

C’est gratuit, accessible dès 12 ans.

Passe sanitaire & port du masque obligatoires dans les murs de la MVA.

Au programme de nombreux jeux mis à disposition et des animateurs prêts à vous en expliquer les règles!

Vous pouvez réserver un en-cas pour midi ou votre place aux tables de Terraforming Mars : https://forms.gle/isaUHSciEhjmwf2E8 jeux

Béziers

dernière mise à jour : 2022-01-16 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers

Béziers Béziers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/