Journée interactive « Engager une démarche numérique responsable dans son organisation » Venez participer à une journée interactive entre professionnels pour aborder la question du numérique responsable à 360° ! Mardi 19 mars, 09h00 Périscope – Ramonville St-Agne Animé par le Periscope – Public professionnel – Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T09:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T09:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

Programme

9h30-12h30 : « Fresque du numérique » pour comprendre en équipe et de manière ludique les enjeux environnementaux du numérique

Animé par : Stéphane Pontais et Rose Primaire

14h-16h : Table-ronde interactive « Inclusion, accessibilité/ sobriété, le numérique responsable à 360° » sous forme de témoignages et animations

Animée par : Lisio, Rose Primaire et Formethic

16h : Conclusion « Comment rejoindre la dynamique du numérique responsable sur le Sicoval ?

Animé par le Sicoval

Semaine du numérique responsable du 16 au 23 mars 2024

Durant toute la semaine, le Sicoval propose une trentaine d’évènements gratuits (ateliers, conférences, animations pour le grand public et les professionnels…). L’occasion cette année encore de permettre à chacun de comprendre les opportunités du numérique mais également d’en mesurer les risques et impacts sociaux, environnementaux,….

Adossée au Digital Cleanup Day, Journée Mondiale du nettoyage numérique, l’ambition est aussi de créer une dynamique collective autour du numérique responsable.

Le numérique responsable au coeur des enjeux de transition du Sud-Est Toulousain

Impliqué de longue date sur une trajectoire vertueuse du numérique auprès de ses agents, des acteurs du territoire et des habitants, le Sicoval a fait le choix d’un numérique responsable à la fois inclusif et durable.

Périscope – Ramonville St-Agne 7 rue Hermès Ramonville St-Agne 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.24.28.42 »}, {« type »: « email », « value »: « ess@sicoval.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=169708 »}]

semainedunumeriqueresponsable