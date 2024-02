Mots enflammés Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse, samedi 27 avril 2024.

Samedi 27 avril à 10h

Sous forme d’ateliers réguliers ou ponctuels, participez à une démarche de création collective de littérature vivante. Nous créerons un corpus de textes sur le thème de la flamme à partir de jeu d’écritures et de matériaux d’inspiration (photos, interviews, extraits de films, œuvres d’art) et tenterons de créer avec les plus téméraires un numéro d’éloquence pour un cabaret olympique qui défiera en mai la vraie flamme en s’appropriant avec humour ou lyrisme sa symbolique, sa chaleur, sa vigueur.

Une proposition artistique Hyper Mature x Celui qui dit qui est, dans le cadre de l’Expérimentation culturelle subventionnée par la Mairie de Toulouse – Toulouse métropole.

Inscription auprès des médiathèques Grand M au 05 81 91 79 40 et Saint-Exupéry au 05 36 25 20 01

Médiathèque Saint-Exupéry

Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

Atelier Tout public