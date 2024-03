Un balcon entre ciel et terre Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, samedi 27 avril 2024.

Un balcon entre ciel et terre Théâtre d’images chorégraphiées – Cie Mercimonchou – Dans le cadre du festival Mes Poissons d’Avril – Dès 1 an Samedi 27 avril, 11h00 Centre Culturel de Quartier Renan 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T11:00:00+02:00 – 2024-04-27T11:25:00+02:00

Fin : 2024-04-27T11:00:00+02:00 – 2024-04-27T11:25:00+02:00

Tel un grand miroir, un balcon entre ciel et terre reflète l’univers onirique de Marc Chagall, maître du merveilleux.

Toile vivante dont la lumière sublime les personnages, ce théâtre optique aux couleurs de vitraux, sans texte, évoque la puissance de la création et du rêve. Il invite l’enfant à « rentrer dans la peinture », à vivre un « instant poétique » entre réel et imaginaire.

Dès 1 an

De et avec Anna Thibaut et Sébastien Fenner / Mise en scène et scénographie Sébastien Fenner

Durée 25 min.

MPA2024

Mercimonchou