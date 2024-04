C’est mon poème | Cie Sur la peau du monde Foyer du Rabé Longages, samedi 27 avril 2024.

C’est mon poème | Cie Sur la peau du monde Un univers tour à tour drôle, insolite, tendre, qui parle de la peur, de la tendresse, de la colère et qui interroge: mais… où vont les mots quand tout est dit ? Samedi 27 avril, 11h00 Foyer du Rabé Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T11:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T11:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Des poèmes dits, chantés ou empruntant parfois à la langue des signes…Des albums que l’on ouvre, referme ou derrière lesquels on se cache…

Des petits objets manipulés et quelques confettis construisent peu à peu un univers poétique et théâtral où les mots jouent avec les sons, la musique avec les gestes et l’humour avec le sérieux.

Sur une grande table rouge, des poèmes se donnent la réplique et prennent corps dans l’espace. A l’aide de petits objets : un bus, un oiseau, des cuillères … se construit peu à peu un univers poétique, fantasque ou drôle à destination des enfants. Les « je t’aime »,

« un peu », « beaucoup » ne me plaisent pas du tout se plaignait la marguerite…

Foyer du Rabé chemin des Communaux, 31410 Longages Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 90 12 28 »}]