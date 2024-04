Coupe de Robotique Junior – Finale régionale Cité de l’espace Toulouse, samedi 27 avril 2024.

Organisée par l’association Planète Sciences Occitanie Samedi 27 avril, 10h00 Cité de l’espace Entrée gratuite pour assister aux courses de robots. L’entrée à la Cité de l’espace reste payante.

UNE COMPÉTITION DE ROBOTIQUE AMATEURE S’ADRESSANT À TOUS

Les Rencontres régionales de la Coupe de Robotique Junior permettent à des jeunes passionnés par la technologie, de concevoir des robots dans l’objectif de réaliser un certain nombre de tâches, et de confronter leurs projets lors d’un tournoi à la Cité de l’espace.

Au cours de plusieurs matchs, les robots devront réaliser des missions et travailler en coopération pour permettre à leur équipe de remporter des points. Ces rencontres, régionales et nationales pour les équipes qualifiées, sont une opportunité de valoriser leur savoir-faire.

C’est aussi l’occasion pour le public d’en apprendre davantage sur l’univers de la robotique et d’échanger avec des associations spécialisées dans le domaine présentes le jour de l’événement.

LA THÉMATIQUE 2024 : FARMING MARS !

En 2024, la Coupe de Robotique part cultiver sur Mars ! Les robots auront une mission très importante pour la bonne réussite du voyage : préparer le terrain et faire des réserves de nourriture ! Ou plus exactement, faire en sorte que la serre autonome déjà mis en place survive assez longtemps pour que nos astronautes puissent récolter des fruits et légumes, et ainsi survivre !

