Hold On Centre Culturel Espace Job Toulouse, samedi 27 avril 2024.

Hold On Réalité virtuelle – Cie Fheel Concepts – (8 séances) Samedi 27 avril, 10h00, 10h45, 11h30, 14h00, 14h45, 15h30, 17h00, 17h45 Centre Culturel Espace Job Tarif D (réservation indispensable)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T10:15:00+02:00

Fin : 2024-04-27T17:45:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Et si c’était vous l’artiste ? Une expérience de réalité virtuelle qui vous transporte au coeur d’un spectacle aérien. Glissez-vous dans la peau de l’artiste et laissez-vous envahir par le trac, la joie, ou encore l’adrénaline. Au-delà d’un film en réalité virtuelle, c’est un voyage sensoriel, inspiré d’une expérience de vie de Corinne Linder. Un moment où la chute semble inéluctable, et qui, lorsqu’elle survient, suspend à jamais la grâce de l’instant.

« Le récit / expérience fait la part belle à la question du risque, de la peur, du corps, et de l’acte artistique. » – La Terrasse

De Corinne Linder / Création musicale Katja Andersen / Chorégraphie disciplines aériennes, regard extérieur et acrobatie Heini Koskinen / Chorégraphie cirque et acrobaties aériennes Sanna Vellava.

Avec Corinne Linder, Regina Baumann, Natalie Oleinik, Marina Mezzogiorno-Brown, Sanna Vellava

Durée 15 min. par séance (8 séances)

Accessible dès 8 ans

Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France

