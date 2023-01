Jeudi découverte : Les coulisses du Forum Flers, 21 septembre 2023, Flers .

Jeudi découverte : Les coulisses du Forum

rue du Collège Flers Orne

2023-09-21 17:00:00 17:00:00 – 2023-09-21 18:30:00 18:30:00

Flers

Orne

De la programmation de la Scène Nationale et Flers Agglo aux salons proposés par diverses associations ou institutions, le Forum de Flers se transforme au gré des exigences des organisateurs. Marion nous fait visiter les coulisses du Forum : les loges réservées aux artistes, la technique avec la régie son et lumière. Le Forum n’aura plus de secrets pour vous !

+33 2 33 65 06 75 https://www.montagnesdenormandie.fr/

Flers

