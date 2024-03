Jeu Tous les chemins mènent à l’oeuvre Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers, samedi 30 mars 2024.

Le Musée de la Faïence et des Beaux Arts vous propose un jeu de plateau « Tous les chemins mènenet à l’oeuvre » pour découvrir l’art contemporain en famille le samedi 30 mars ainsi que le 31 mars et 1er avril à 14h et à 16h.

Gratuit, à partir de 7 ans.

Sur inscription culture.nevers.fr 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 16:00:00

fin : 2024-03-30 16:30:00

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté museedelafaience@ville-nevers.fr

