Animations dans les jardins autour de l’Atelier Jardin de l’atelier des quatre roues, 3 juin 2023, Poitiers. Animations dans les jardins autour de l’Atelier 3 et 4 juin Jardin de l’atelier des quatre roues Visite libre et guidée à la demande.

Diverses animations et expositions.

Échange de plantes et de boutures (les plantes d’ombre seront les bienvenues). Jardin de l’atelier des quatre roues 163, rue des Quatre Roues, 86000 Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ce lieu foisonnant est constitué de plusieurs petits jardins. Le visiteur découvrira un jardin de curé, un rucher, des cactus et des plantes méditerranéennes. Pierre de Ronsard. Cliché : Réjane Véron. Le rosier Pierre de Ronsard et une clématite violette partent à l’assaut de la façade de la maison. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © Atelier des quatre roues

