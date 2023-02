Jamais le Deuxième Soir (Tournée) COMEDIE LE MANS – CLMLM, 11 février 2023, LE MANS.

Jamais le Deuxième Soir (Tournée) COMEDIE LE MANS – CLMLM. Un spectacle à la date du 2023-04-26 (2023-02-11 au ) 20:30. Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

Quand les femmes font comme les hommes ! Et si les femmes étaient le sexe fort ? Et si les rôles étaient inverses ? Et si elles ne croyaient plus au grand amour ? Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ? Et si elles voulaient consommer le premier soir ? Et si l’homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit plus au prince charmant ! Une comédie à hurler de rire et à ne pas rater. Jamais le Deuxième Soir

Votre billet est ici

COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000

Quand les femmes font comme les hommes ! Et si les femmes étaient le sexe fort ? Et si les rôles étaient inverses ? Et si elles ne croyaient plus au grand amour ? Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ? Et si elles voulaient consommer le premier soir ? Et si l’homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit plus au prince charmant ! Une comédie à hurler de rire et à ne pas rater.

. EUR23.8 23.8 euros

Votre billet est ici