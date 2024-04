Atelier parent/enfant autour de la biodiversité L’Espal Le Mans, samedi 27 avril 2024.

Atelier avec Les petits débrouillards

En écho à l’exposition de l’artiste Lydie Jean-Dit-Pannel, l’association des petits débrouillards vous propose de partir à la découverte du vivant et de la biodiversité en famille. Venez explorer la faune et la flore qui nous entourent, l’observez au microscope et enquêtez sur l’évolution des espèces ! Gratuit, sur réservation .

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

L’Espal 60 Rue de l’Estérel

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

