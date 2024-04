» De la Piscine au Chapiteau, histoire d’une reconversion » Le Mans, samedi 27 avril 2024.

» De la Piscine au Chapiteau, histoire d’une reconversion » Le Mans Sarthe

Au cœur du quartier des Sablons, les

circassiennes et circassiens ont succédé

aux nageuses et nageurs. De l’ancienne

piscine des Sablons à La Cité du Cirque

en passant par le nouveau Chapiteau, Le

Plongeoir – Cité du Cirque se raconte au

passé, au présent et au futur.

Votre guide sera Léonie Pirès

Billetterie Réservation et vente sur le site

internet du Plongeoir Cité du Cirque et

sur place à l’accueil du Plongeoir

Tarif unique 5 €

En partenariat avec le Service Tourisme et

Patrimoine de la Ville du Mans

Départ 11h, sur le parvis du Chapiteau

Durée 1h30

Tout public 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 11:00:00

fin : 2024-04-27 12:30:00

parvis du Chapiteau

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement » De la Piscine au Chapiteau, histoire d’une reconversion » Le Mans a été mis à jour le 2024-04-01 par eSPRIT Pays de la Loire