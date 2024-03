SORTIE TROGNES MANCELLES quartier Université Le Mans, samedi 27 avril 2024.

Guidé par Dominique Mansion et Serge Morice

Gratuit / co-voiturage à 13h30 de la Maison Botanique (Boursay 41) / sans réservation préalable

Douce promenade naturaliste à la rencontre de ces arbres-monuments et à la découverte de leurs usages. Guidée par Dominique Mansion, auteur du livre “Les trognes, l’arbre paysan aux mille usages”, artiste plasticien, conférencier, auteur et illustrateur

Organisateurs La Maison Botanique, 02 54 80 92 01, contact@maisonbotanique.com, www.maisonbotanique.com .

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27

quartier Université 7, Rue Louis Harel de la Noë

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire contact@maisonbotanique.com

