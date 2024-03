Jam Session Jazz Troyes, mercredi 26 juin 2024.

Accompagnés de musiciens invités sur des standards de jazz ou des compositions plus libres, ils vous feront passer une excellente soirée, que vous soyez amateurs de jazz ou de musique live tout simplement.



Le tout dans un écrin aux allures de cabaret intimiste le Bar Associatif Expression Libre, tenu par Xavier et Chantal, passionnés de musique et de culture en général.



AVEC les élèves et professeurs des classes de jazz et invités Eur.

Début : 2024-06-26 21:00:00

fin : 2024-06-26

Bar associatif « Expression libre »

Troyes 10000 Aube Grand Est conservatoire@ville-troyes.fr

