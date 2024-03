Visite des jardins éphémères de Troyes Jardin des Innocents Troyes, samedi 1 juin 2024.

Visite des jardins éphémères de Troyes A l'occasion de la 21e édition des Rendez-vous aux jardins qui se tiendra les 31 mai, 1er 2 juin 2024 sur le thème « Les cinq sens au jardin », Troyes La Champagne Tourisme vous propose de (re)découv… Samedi 1 juin, 10h00 Jardin des Innocents Tarif normal : 7€ / Tarif duo : 12€ / tarif réduit : 5€. Rendez-vous à l'Office de Tourisme.

A l’occasion de la 21e édition des Rendez-vous aux jardins qui se tiendra les 31 mai, 1er 2 juin 2024 sur le thème « Les cinq sens au jardin », Troyes La Champagne Tourisme vous propose de (re)découvrir quelques-uns des jardins éphémères les plus emblématiques du cœur de Troyes. Jardin médiéval des Innocents, jardin Renaissance de Juvénal, jardin médicinal de l’Hôtel-Dieu… votre guide conférencier vous éclairera sur ces jardins autrefois utilitaires qui procuraient nourriture, vêtements, teinture, médecines et parfums devenus par la suite jardins d’agrément et de plaisirs…

Jardin des Innocents Rue de la Madeleine, 10000 Troyes, Aube, Grand Est Troyes 10000 Aube Grand Est

Ce jardin d'inspiration médiévale est situé près d'une ancienne galerie funéraire où étaient inhumés les enfants; il est composé principalement de plantes à fleurs blanches symbolisant la pureté et l'innocence.

©AL – Troyes la Champagne Tourisme