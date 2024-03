« Bières à Troyes » Festival aubois de la bière artisanale Sainte-Maure, dimanche 2 juin 2024.

Les Gus 2.3, une association troyenne de passionnés de bières artisanales.



Notre idée est de faire découvrir à toutes et tous la scène brassicole française en pleine ébullition.



Notre objectif est de mettre en avant nos brasseurs régionaux et nationaux afin de promouvoir leurs bières artisanales « craft » toujours plus originales et innovantes.



L’occasion idéale pour partager un moment de convivialité mais aussi bousculer vos papilles avec ces breuvages tous plus surprenants les uns que les autres.



Durant ce weekend tous nos convives auront la chance de découvrir tout le monde brassicole et bien plus encore.



> Plus de 20 brasseries*

Blonde, ambrée, IPA ou encore impérial stout, les brasseurs seront là pour vous faire découvrir leurs dernières pépites.

Il y en aura pour tous les gouts…

Stands de dégustations ouverts de 11h à 21h le samedi et de 11h à 18h le dimanche.



> Concerts

Samedi de 20h à 23h et dimanche de 17h à 19h

Quoi de mieux pour finir cette journée que de partager un verre entre professionnels et bénévoles.



> Restauration

Sucré, salé, sur le pouce ou plat mijoté à la bière, tout le monde y trouvera son compte.



> Jeux pour petits et grands

Corn Hole, palet breton, flipper, …, de quoi passer un excellent moment en famille ou entre amis.



> Concours de brasseur amateur

Encourager les brasseurs amateurs tout en récompensant leur travail.

Le vainqueur aura la chance de brasser sa recette chez un professionnel afin de la mettre à la pression pour l’édition 2025.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) 10 10 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 11:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00

Salle des Fêtes

Sainte-Maure 10150 Aube Grand Est lesgus2.3@gmail.com

L’événement « Bières à Troyes » Festival aubois de la bière artisanale Sainte-Maure a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne