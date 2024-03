Découverte du jardin de plantes aromatiques et médicinales Grelinette et plantations Dierrey-Saint-Julien, dimanche 2 juin 2024.

Vous pourrez visiter librement le jardin à la découverte d’une quarantaine de plantes aromatiques et médicinales, ainsi que l’atelier de séchage et de transformation des plantes. Des petits jeux vous seront proposés pour mettre en éveil tous vos sens. Vous pourrez déguster les tisanes créées avec les plantes du jardin.

Grelinette et plantations entre les chemins de Dierrey 10190 Mesnil Saint Loup Dierrey-Saint-Julien 10190 Aube Grand Est +33681452922 https://www.facebook.com/profile.php?id=100068608871884 Jardin créé au printemps 2021. Ce terrain qui n’était qu’un champs en friche, s’est transformé au fil des années en un jardin de plantes aromatiques et médicinales. Les plantes sont séchées après la récolte pour faire des tisanes et aromates pour la cuisine. Vous pourrez découvrir la transformation de ces plantes en visitant le séchoir et déguster les tisanes. Accès par un chemin praticable en voiture et parking.

