L’art floral à la table de la comtesse. Château, parc et jardins de la Motte-Tilly La Motte-Tilly, dimanche 2 juin 2024.

L’art floral à la table de la comtesse. Venez découvrir l’Art de Recevoir à la Française et les secrets de la comtesse de Rohan-Chabot pour devenir un parfait amphitryon. Dimanche 2 juin, 15h00 Château, parc et jardins de la Motte-Tilly Réservation souhaitée mais pas obligatoire.

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Venez découvrir l’Art de Recevoir à la Française et les secrets de la comtesse de Rohan-Chabot pour devenir un parfait amphitryon.

Venez réaliser un centre de table avec les fleurs du jardin bouquetier du domaine. Une création digne de recevoir présidents, peintres illustres, célèbres écrivains…

Château, parc et jardins de la Motte-Tilly D951, 10400 La Motte Tilly La Motte-Tilly 10400 Château de La Motte Tilly Aube Grand Est Dominant la Seine, le château de La Motte Tilly, construit au milieu du XVIIIe siècle pour l'abbé Terray, contrôleur général des finances de Louis XV, est un parfait témoignage de l'art de vivre « à la française ». Entouré de ses jardins et de son parc arboré, doté d'une collection d'œuvres et de mobilier exceptionnelle, il associe luxe, quiétude et harmonie.

Son état actuel est le fruit d’une intense campagne de travaux, menée par le comte de Rohan-Chabot, descendant des Terray, au début du XXe siècle. Sa fille, la marquise de Maillé, archéologue et historienne, poursuivit cet ouvrage en parvenant à marier authenticité et modernité.

Commandés en 1754 par les frères Terray à F.N. Lancret, architecte du château, les jardins ont témoigné du Classicisme avant d’être transformés en parc pittoresque à partir de 1787. La composition symétrique et les végétaux architecturés cèderont la place aux lignes souples, aux essences rares et aux « fabriques » telles la glacière et la fausse grotte. Un retour au jardin à la française s’opèrera à partir de 1910 sous l’impulsion de Gérard de Rohan-Chabot.

Le domaine et son château sont aujourd’hui gérés par le Centre des monuments nationaux. Parking gratuit

©David Bordes