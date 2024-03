Les jeux olympiques, graines d’artistes du monde entier – Exposition Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes, samedi 1 juin 2024.

Les jeux olympiques, graines d’artistes du monde entier – Exposition Culture & Sport en Grand Est 1 juin – 29 septembre Hôtel-Dieu-le-Comte Entrée libre

Du 17 mai au 3 novembre 2024, l’exposition « Les Jeux Olympiques, créations artistiques du monde entier» présentera 150 créations artistiques issues de l’artothèque « Mémoires du futur » de l’Institut Mondial d’Art de la Jeunesse – Centre pour l’UNESCO de Troyes. Ces réalisations artistiques, sélectionnées par le jury 2024 du Concours international d’arts plastiques et réalisées par des jeunes de 3 à 25 ans, présentera 100 lauréats et 50 nominés sur le thème des Jeux Olympiques, performances sportives et valeurs partagées.

Hôtel-Dieu-le-Comte 15 rue de la Cité, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est L’Hôtel-Dieu-le-Comte fut fondé au XIIe siècle par le comte Henri Ier le Libéral. Reconstruit au cours du XVIIIe siècle, il est considéré comme l’un des plus vastes de France.

La grande cour d’honneur est close par une superbe grille en fer forgé de style Louis XV. Cette dernière fut réalisée en 1760 par Pierre Delphin, maître-serrurier de Paris.

L’Hôtel-Dieu-le-Comte abrite aujourd’hui la Cité du vitrail, le musée de l’Apothicairerie.

L’Hôtel est classé au titre des Monuments historiques en 1964.

