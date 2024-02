Jeu de rôle grandeur nature Troyes, dimanche 2 juin 2024.

Jeu de rôle grandeur nature Troyes Aube

Venez passer un moment hors du temps et en immersion totale, en incarnant physiquement un personnage, dans un scénario pré-écrit par des organisateurs chevronnés et mis en scène par le Maître du Jeu. Ici, le jeu se déroule en Grandeur Nature les participants interprètent leur personnage qui évolue dans un environnement réel: Un Théâtre à l’italienne !

Qu’est-ce que le jeu de rôle?

C’est une forme de jeu théâtral où les participants créent et jouent des personnages fictifs dans des mondes imaginaires.

L’histoire se construit au fil des décisions et des interactions avec les joueurs. C’est un mélange de narrations collaboratives et d’imagination.

Quand la scène rencontre le jeu de rôle

La Madeleine s’associe à Dice & Retry pour vous proposer un mini jeu de rôle Grandeur Nature. Le théâtre deviendra pendant 5h le décor de l’histoire dont vous serez acteur.

Le synopsis

L’entreprise de jeu immersif Grand Est World, inaugure leur nouvelle expérience de réalité virtuelle! Mais un imprévu bouleverse la soirée et le terrain de jeu pourrait bien devenir une prison éternelle… Riches investisseurs, hackers anarchistes et espions industriels devront se lancer dans un jeu bien réel

d’alliances et de trahisons pour comprendre comment échapper à la machine, tout en tirant la situation à leur avantage…

Vous êtes prêts ?

Alors rejoignez-nous pour cette aventure insolite.

>> Pensez à vous inscrire, la jauge est très limitée (par tel ou mail) ! Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 15:00:00

fin : 2024-06-02 20:00:00

Théâtre de La Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est communication@la-madeleine-troyes.fr

