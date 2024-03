Visite d’un jardin d’ornement et découverte d’un potager en permaculture Que vive le jardin ! Mesnil-Saint-Loup, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Au plaisir de partager notre passion pour les fleurs, le potager en permaculture et la nature autour d’un parcours bucolique éveillant les sens. Une exposition de couronnes fleuries sera proposée, ainsi qu’un atelier de fleurs pressées pour les enfants.

Le site n’est pas accessible à nos amis les animaux.

Que vive le jardin ! 12 rue des bûchettes 10190 Mesnil Saint Loup Mesnil-Saint-Loup 10190 Aube Grand Est 03 25 73 33 62 C’est un jardin d’ornement et un potager familial en permaculture. Il est doté de nombreuses vivaces, de 30 variétés de rosiers grimpants et de buissons. Accès avec transports privés et parking à proximité.

©simon.eric