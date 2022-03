J.C. MONOLOGUE HILARANT Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

J.C. MONOLOGUE HILARANT Toulouse, 18 mai 2022, Toulouse. J.C. MONOLOGUE HILARANT THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse

2022-05-18 – 2022-05-19 THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde

Inspiré de la figure de Jean-Claude Van Damme et des écrits de l'économiste Bernard Lietaer, J.C. est tiraillé entre le rêve de sauver le monde et celui de devenir star de cinéma. Peut-on rêver meilleur orateur que J.C. pour aborder un thème aussi sérieux et complexe que le système monétaire ? Résolument non.

