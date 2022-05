ISO PHOTO FESTIVAL Vendémian, 10 septembre 2022, Vendémian.

ISO PHOTO FESTIVAL Vendémian

2022-09-10 – 2022-09-11

Vendémian Hérault

ISO PHOTO FESTIVAL le 10 et 11 septembre 2022 à Vendémia nQuelque chose de spécial se passe dans la rencontre entre nles oeuvres, les architectures et les visiteurs. Vendémian, village médiéval, devient alors u espace à la fois d’exposition, accessible à toutes et tous gratuitement, les nrencontres, ponctuent la programmation ou se font à l’improviste. nExpositions, Photographes présents, conférences, tables rondes, nLe pôle 4 jeunes Talents, lectures de portfolios, nEt Des Nouveautés prévues pour cette 4ème édition. Grands formats photographiques à découvrir en déambulant dans les rues du village. nExposition éphémère à ciel ouvert !

