INTERNATIONAL TATTOO EXPO MONTPELLIER Pérols Pérols Catégories d’évènement: Hérault

Pérols

INTERNATIONAL TATTOO EXPO MONTPELLIER Pérols, 6 mai 2022, Pérols. INTERNATIONAL TATTOO EXPO MONTPELLIER Pérols

2022-05-06 – 2022-05-08

Pérols Hérault EUR 10 30 International tattoo expo Montpellier les 6, 7 & 8 mai 2022 au parc des expositions. ► concours tattoo

►performance Show

►concert

►marchandising

►food truck Cette année les plus grands artistes de la scène tattoo seront présent pour l’international tattoo expo Montpellier. Programmation complète sur le Facebook de l’événement International tattoo expo Montpellier les 6, 7 & 8 mai 2022 au parc des expositions. mtptattooshow@gmail.com +33 6 61 84 80 87 International tattoo expo Montpellier les 6, 7 & 8 mai 2022 au parc des expositions. ► concours tattoo

►performance Show

►concert

►marchandising

►food truck Cette année les plus grands artistes de la scène tattoo seront présent pour l’international tattoo expo Montpellier. Programmation complète sur le Facebook de l’événement Pérols

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pérols Autres Lieu Pérols Adresse Ville Pérols lieuville Pérols Departement Hérault

Pérols Pérols Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perols/

INTERNATIONAL TATTOO EXPO MONTPELLIER Pérols 2022-05-06 was last modified: by INTERNATIONAL TATTOO EXPO MONTPELLIER Pérols Pérols 6 mai 2022 Hérault Pérols

Pérols Hérault