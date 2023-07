Visite libres et/ou guidées en LSF à l’Institut des Sourds. Institut National de Jeunes Sourds de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libres et/ou guidées en LSF à l’Institut des Sourds. Samedi 16 septembre, 10h00 Institut National de Jeunes Sourds de Paris Entrée libre de 10h à 16h30, fermeture à 17h.

Première école pour sourds au monde.

Fondée en 1760, l’Institution est au même endroit depuis 1794. Visites guidées en langue des signes française et à l’oral par nos élèves: bâtiments conventuels,chapelle jardin bio (roseraie, bassin, parcours biodiversité), bibliothèque patrimoniale, salle d’hydrothérapie, tableaux, sculpture, salle des fêtes, escalier Louis XIII, et four à poterie gallo-romain mis au jour en 1989.

Institut National de Jeunes Sourds de Paris 254 rue Saint-Jacques 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France 0153731400 https://injs-paris.fr 1ere école publique pour enfants sourds au monde, fondée par l’Abbé de l’Epée en 1760, et intallée au 254 rue Saint jacques en 1792 par l’Assemblée Constituante RER B, station Luxembourg. Bus 91, 21, 27,38

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

les jeunes sourds en 1902, propriété INJS de Paris