Personnages mineurs de la Porte majeure : identités, gestes et espaces sur le décor en stuc de l’hypogée Vendredi 29 mars 2024, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Les « stucs majeurs » (saut de Sappho, scène d’apothéose) de l’hypogée de la Porte majeure, un édifice funéraire augustéen, ont été interprétés rapidement après leur découverte, en 1917, selon des clés de lecture pythagoriciennes qui ont très largement été acceptées. Les motifs secondaires, nombreux et diversifiés, ont été lus avec la même grille de lecture, qui ne semble cependant pas la seule voie possible. Une comparaison avec d’autres ensembles funéraires contemporains doit permettre de réévaluer l’iconographie de ces scènes, en particulier les « paysages sacro-idylliques », les scènes de « magie populaire » et les scènes « nilotiques », dont nous suivrons les personnages, notamment leurs gestes rituels, en interaction avec les espaces dans lesquels ils sont figurés.

Intervenantes

Valérie Huet (Centre Jean Bérard, Naples),Stéphanie Wyler (ANHIMA ∕ Université Paris Cité)

A propos de ce séminaire

Ce séminaire réunit étudiants à partir du master, enseignants et chercheurs qui s’intéressent à l’analyse d’images antiques, grecques et romaines, dans une perspective anthropologique. Comment les images qui nous sont parvenues ont-elles été produites, reçues, vues, regardées, utilisées, en fonction des supports qui les accueillent et les déterminent ? Comment peuventelles être analysées comme des sources à part entière en histoire, histoire de l’art, iconographie, archéologie et anthropologie, en dialogue avec les autres médias et avec les textes, pour comprendre comment les anciens se représentaient, se regardaient, se pensaient dans leur environnement ?

En partenariat avec le laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)

Comité scientifique

Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kéi (ANHIMA), Alain Schnapp (université Paris 1 PanthéonSorbonne, émérite), Marie-Christine Villanueva-Puig (CNRS, émérite), Stéphanie Wyler (ANHIMA ∕ Université Paris Cité)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Stuc de l’hypogée de la Porte Majeure, détail de la « scène de magie »

© Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, photo RWS (après restauration)