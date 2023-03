Journée européennes des métiers d’art – La Carneille, un village d’artisans d’art Impasse des jardin la Carneille, 1 avril 2023, Athis-Val de Rouvre .

Journée européennes des métiers d’art – La Carneille, un village d’artisans d’art

2023-04-01 – 2023-04-02

« La marqueterie, c’est décorer un meuble ou un objet, pour le rendre plus beau ». L’art consiste à appliquer, sur un support, de fines lamelles de bois de différentes essences et de différentes teintes. Tout marqueteur se doit de disposer d’une quantité conséquente d’essences : le padouk d’Afrique et d’Asie, le zébrano du Gabon et d’Amérique du Sud mais aussi le coco bolo, qui, quand on le coupe, devient orange. C’est un arbre qui pousse dans des marécages. Le sable monte à travers la sève de cet arbre et cela lui donne un aspect nacré à la découpe.

Avec le temps, ça s’estompe et noircit. C’est un bois très rare, très gras, très lourd en densité.

La marqueterie, c’est un art qui demande beaucoup de patience, de minutie, de dextérité et des heures de travail. Pour faire un tableau, il faut compter une centaine d’heures de travail. Venez à la découverte de mon travail et de mes réalisations.

y.deguffroy.61@gmail.com +33 6 66 89 25 48

