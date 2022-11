Réunion publique d’information – Projet Saget-Descas IJBA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Réunion publique d’information – Projet Saget-Descas IJBA, 2 décembre 2022, Bordeaux. Réunion publique d’information – Projet Saget-Descas Vendredi 2 décembre, 18h30 IJBA

Entrée libre

Afin de présenter les projets Saget-Descas et Canopia, l’EPA Bordeaux Euratlantique organise une réunion publique d’information à destination des riverains et usagers, le 2 décembre à 18h30 à l’IJBA. IJBA 1 rue Jacques Ellul Saint-Michel Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux-euratlantique.fr/actualites-agenda/detail/reunion-publique-dinformation-projet-saget-descas »}, {« link »: « https://www.bordeaux-euratlantique.fr/ »}] Projet Saget-Descas Afin de présenter les projets Saget-Descas et Canopia, l’EPA Bordeaux Euratlantique organise une réunion publique d’information à destination des riverains et usagers. Nous vous présenterons les prochaines étapes des projets d’aménagement ainsi que la démarche d’ateliers participatifs associée au sujet des usages du futur parc Descas. En présence de :

– Pierre Hurmic, maire de Bordeaux,

– Valérie Lasek, directrice générale de l’EPA Bordeaux Euratlantique,

– Maurice Bansay, président fondateur d’Apsys Lieu : IJBA – 1 Rue Jacques Ellul

33800 Bordeaux

Arrêt Sainte-Croix Tram A et Bus 10 informations

EPA Bordeaux Euratlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T18:30:00+01:00

2022-12-02T20:30:00+01:00 ©Bordeaux_Euratlantique

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu IJBA Adresse 1 rue Jacques Ellul Saint-Michel Ville Bordeaux lieuville IJBA Bordeaux Departement Gironde

IJBA Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Réunion publique d’information – Projet Saget-Descas IJBA 2022-12-02 was last modified: by Réunion publique d’information – Projet Saget-Descas IJBA IJBA 2 décembre 2022 bordeaux IJBA Bordeaux

Bordeaux Gironde