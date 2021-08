Hereros – Exposition de Jim Naughten Confluence – Galerie, 22 septembre 2021, Nantes.

2021-09-22 Exposition du 11 septembre au 18 décembre 2021 :mercredi au samedi de 15h à 19h (et sur rendez-vous : contact@galerie-confluence.fr)Vernissage le 10 septembre 2021 à partir de 18h

“Chaque image de la série Hereros, représentant un portrait d’un membre de la tribu Herero de Namibie, révèle une culture matérielle qui témoigne du passé tumultueux de la région : les habitants portent des robes de l’ère victorienne et des costumes paramilitaires, conséquence directe et documentée de la colonisation allemande du début du XXe siècle. Les frontières de la Namibie englobent le plus vieux désert du monde. La géographie de la Namibie a été le témoin d’une histoire turbulente et peu documentée de peuplement humain, de bouleversements et de guerres, dans le cadre d’une période particulièrement brutale de colonisation européenne. Chaque membre de la tribu pose ainsi dans ce paysage sans âge. […]”- extrait du texte de Mia Rae Oppenheimer “Ces portraits ne sont pas conçus comme un témoignage conventionnel de la culture Herero. Ils ne capturent pas le sujet dans un instantané de la vie quotidienne, ni avec des objets typiques de la routine ou du statut social. L’identité du sujet en tant que membre de la tribu Herero est retranchée dans ses vêtements et son regard, les couleurs vives étant mises en valeur par contraste avec le décor. En composant ces portraits avec le paysage namibien – un paysage d’une intensité impitoyable mais aussi un témoin silencieux – il y a une vivification qui prend place dans un moment autrement figé. L’espace immobile, un regard direct, les vêtements réappropriés se combinent pour créer une immobilité qui permet au passé de parler.” Jim Naughten.

Confluence – Galerie 45 Rue de Richebourg Malakoff – Saint-Donatien Nantes