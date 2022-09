Georges, premier festival d’architecture à Rennes, du 24 septembre au 9 octobre 

Du 24 septembre au 9 octobre 2022, la Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne (MAeB) organise Georges, premier festival d’architecture à Rennes. Développé à l’échelle de la ville, le festival d’architecture Georges vise à sensibiliser le grand public à l’architecture de façon ludique.

Pourquoi Georges ? Le nom du festival est un pas de côté, un clin d’œil à Georges Maillols (1913-1998), lui qui a façonné l’identité de la Ville de Rennes grâce à des interventions emblématiques telles que les tours des Horizons, la Caravelle ou la Barre Saint-Just.

Mêlant expositions, conférences, parcours, projections et soirées, le festival d’architecture Georges entend donner une visibilité toute nouvelle à la production architecturale. Cette première édition permet de (re)découvrir Rennes au travers de ses bâtiments emblématiques, grâce à des parcours inédits et à une grande variété de formats. Du musée des Beaux-arts à la MAeB, du Pavillon Courrouze à l’ancienne Brasserie Saint Hélier, six expositions font la part belle au patrimoine rennais.

L’objectif ? Valoriser la création contemporaine, le regard des photographes, la sensibilité des artistes et les nouveaux enjeux qui animent les architectes, aussi bien sociétaux qu’environnementaux. le festival d’architecture Georges, c’est également l’occasion de dialoguer avec ceux qui font la ville de demain, et de partir à la découverte d’une sélection d’habitats groupés et de maisons individuelles, à pied ou… en canoë. Ouvert à tous, le festival propose au jeune public des ateliers de sensibilisation faisant échos à sa programmation. Ici, le Premier Art s’expose, se décortique, et surtout, se célèbre.

LES EXPOSITIONS SUR MESURE

IWAN BAAN et DIÉBÉDO FRANCIS KÉRÉ – MOMENTUM OF LIGHT

Du 24 septembre au 9 octobre 2022 à l’ancienne brasserie Saint Hélier à Rennes

MOMENTUM OF LIGHT explore l’interaction entre la lumière naturelle du soleil, architecture vernaculaire et vie quotidienne du Burkina Faso. L’exposition présente une série d’images captées par le photographe néerlandais Iwan Baan lors d’un voyage au Burkina Faso en mars 2020. Ses clichés rendent compte de la lumière subsaharienne, si particulière, et de la façon dont elle pénètre les bâtiments traditionnels burkinabés, contribuant à façonner les routines et les modes de vie.

Photo : Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. A woman walking up to the flat rooftop of a vernacular building in Bobo-Dioulasso, which is also used as a terrace and to dry and store goods, 2021 © Iwan Baan

RÉENCHANTER LE MONDE. Architecture, ville, transitions

24 septembre au 9 octobre 2022 à la Chapelle Saint Yves à Rennes

L’exposition, produite par la Cité de l’architecture et du patrimoine, interroge la mission de l’architecte à l’ère des grandes transitions. Plus de 200 projets inédits exposent ici des moyens de réenchanter la condition humaine, en affrontant transitions et ruptures sur leur propre terrain.

DUNCAN LEWIS – SENSATIONS

Du 26 septembre 2022 au 7 octobre 2022 à l’ESSAB à Rennes

Designer et architecte anglais, Duncan Lewis propose ici une réflexion sur le rapport entre nature et architecture. Sont-elles réellement des antonymes ? Quel statut a la nature dans l’architecture ? Peut-on parler d’architecture écologique ?

MACULA NIGRA – ARCHIGRAPHIE

Du 24 septembre au 9 octobre 2022 à MAeB, 8 rue du Chapitre à Rennes

Loïc Creff, alias Macula Nigra s’intéresse ici au potentiel graphique de l’architecture et de l’urbanisme, sous formes d’affiches, de collages, de micro-éditions et de maquettes. “Né de la maculée conception, déviance sérigraphique qui puise sa matière dans l’image imprimée”, cet ensemble traite à la fois d’utopie et de dystopie. Il explore la fonction modulable des architectures géométriques, typiques des années 1970, très inscrites à Rennes.

MUZ YER – GWENAËL LE CHAPELAIN

Du 24 septembre au 9 octobre 2022 au Pavillon Courrouze à Rennes

MUZ YER est un parcours de nichoirs à oiseaux conçus par des architectes français et internationaux dans l’espace public, à Rennes. À travers une collection de « petites formes », MUZ YER vise à construire un point de vue original sur l’architecture contemporaine, ses orientations et ses relations à la nature.

MAXIME VOIDY – LES MAISONS ENDORMIES

Du 24 septembre 2022 au 9 octobre 2022 à 30 rue de Vaneau à Rennes

Cette exposition reprend les codes des devantures des agences immobilières et propose, elle aussi, des maisons qui ne demandent qu’à vivre. Cette recherche photographique questionne notre matière d’habiter et interroge sur l’équilibre instable entre aménagement du territoire et sauvegarde du patrimoine.



DES DISCUSSIONS

Conférences – En parallèle des expositions, de nombreux espaces de discussions sont organisés. Artistes, paysagistes, architectes vont animer deux semaines d’une riche programmation. Seront présents Fosters & Partners, Philippe Dubus, ou encore Arnaud François.

Ciné-Débat – Une projection en plein air de Koolhaas Houselife de Ila Bêka & Louise Lemoine, le samedi 1er octobre à 21h30

ET AUSSI !

Visites dédiées pour les jeunes visiteurs

Le festival Georges propose des visites des expositions dédiées aux jeunes visiteurs ainsi que des ateliers pédagogiques. Des activités ludiques sont prévues pour les 6-12 ans dans chaque espace d’exposition afin de sensibiliser les enfants au travail des artistes tout en leur permettant de s’amuser. Disponible sur demande durant toute la durée du festival – de 6 à 12 ans.

Parcours : sur les traces de l’architecture rennaise

Le festival propose d’éclairer l’histoire architecturale de la ville en proposant des parcours spécifiques, médiés par des architectes et urbanistes complices.

Pour plus d’information sur les horaires et réserver sa place, rendez-vous ici

Parcours vélo

“MUZ YER”pour découvrir les nichoirs à oiseaux à Rennes

Parcours en canoë

“LA VILAINE REFAIT SURFACE »,

une aventure pour voguer sur la vilaine de la Plaine de baud au jardin de la confluence

Parcours pédestres

“HABITAT – DE L’ECLUSE À LA CASERNE” et “HABITAT – D’UN PARC À L’AUTRE »

Parcours en canoë

“L’ILLE REFAIT SURFACE”

des prairies Saint Martin à la place de Bretagne

Une soirée d’inauguration pour le lancement du festival

Pour fêter l’ouverture du festival Georges, toute l’équipe vous invite à une soirée d’inauguration le 23 septembre dans un des lieux les plus emblématiques de Rennes : la Brasserie Saint Hélier. Véritable icône du patrimoine industriel de la ville, la brasserie accueillera de 20h à 22h l’artiste Macula Nigra, un DJ Set et permettra à tous de se rencontrer autour d’un verre.