[Hard Rock / Glam] Harsh + Krymson Le Bar Live Roubaix, vendredi 29 mars 2024.

[Hard Rock / Glam] Harsh + Krymson Retrouvez l’une des formations les plus hots du hard rock / glam français avec HARSH, accompagnés de KRYMSON qu’on ne présente plus tant la formation s’est forgée une réputation dans la région ! Vendredi 29 mars, 20h00 Le Bar Live Prévente : 7€ |Sur place : 10€ | + 2€ d’adhésion annuelle (lieu de cercle privé)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

Retrouvez l’une des formations les plus hots du hard rock / glam français en la personne de HARSH, accompagnés de KRYMSON qu’on ne présente plus tant la formation s’est forgée une réputation dans la région !

Prévente : 7€ |Sur place : 10€

⚠️ 2€ pour adhérer au Bar Live sont à prévoir en plus de votre billet sur place si vous n’êtes pas déjà adhérent !

HARSH (Hard Rock / Glam)

Jamais un groupe n’aura aussi bien porté son nom, “Harsh”.

C’est tout naturellement aux senteurs enivrantes d’un Jack Daniel’s posé au coin de l’ampli, aux Gibsons saturées, aux leggings léopard, au maquillage coulant, et à leur verve scénique que l’on devine le style typiquement Glam de ce groupe de jeunes.

Le groupe enregistre son premier album “Out Of Control” en mars 2022. Depuis, le quartet enchaîne les concerts dans toute la France et à l’international, en ouvrant pour des groupes tels qu’Anvil, The New Roses ou encore Blackrain en Europe ! Il sort enfin 2 singles fin 2023 “Places To Go” et “Without A Sound” !

KRYMSON (Hard Rock/Glam)

Jeune groupe originaire de Lille, ayant déjà assuré les premières parties de L.A Cobra, Shiraz Lane ou encore Girish and the Chronicles. Formé en 2021 par Tommy (basse) et Hazel (guitare), Krymson est ensuite rejoint par Alice (chant et guitare) et Hasty (batterie). Ensemble, ils n’ont cessé de tourner dans le nord de la France et se sont fait une réputation et une fanbase sur la scène locale grâce à leur énergie, leur refrain accrocheur, leurs tenues tape-à- l’œil et leurs spectacles époustouflants.

Bar Live / 301 Avenue des Nations Unies, Roubaix

ASSOCIATION LIVE / BAR LIVE

Adhésion annuelle 2€ (lieu de cercle privé)

Métro / Tram / Bus : Eurotéléport

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

