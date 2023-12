CONCOURS DE PALETS SUR PLOMB Gymnase, Base de Loisirs Saint-Viaud Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 19:00:00

fin : 2024-01-13 . Concours de palets sur plomb. Boeuf jusqu’au 10ème lot De nombreux lots à gagner Inscription : 18€ par équipe

Par équipe de 2

Palets fournis

Concours de grenouilles .

Gymnase, Base de Loisirs

Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

