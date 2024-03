Un bon vin oui, mais comment ? 44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire Les Moutiers-en-Retz, lundi 29 avril 2024.

Un bon vin oui, mais comment ? Dans les coteaux du Pays de Retz, entre l’estuaire de la Loire et l’océan, le Domaine des Sylphes, un petit domaine en agriculture bio où le vivant compte autant que les grappes. Lundi 29 avril, 10h00 44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire Inscription en ligne via notre site internet rubrique calendrier Sinon nous contacter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T10:00:00+02:00 – 2024-04-29T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-29T10:00:00+02:00 – 2024-04-29T12:00:00+02:00

Dans les coteaux du Pays de Retz, entre l’estuaire de la Loire et l’océan, le Domaine des Sylphes compte ses parcelles et ses rangs de vigne : quinze rangs sous le bois, vingt-six au pied de la butte, trente-huit face à la mer…. De toutes petites parcelles en agriculture biologique. Alors comment faire du bon vin, sans détruire le vivant, voire, en le prenant en considération ? Réponse !

44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire 44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.associationhirondelle.fr/calendrier/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251740262 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@associationhirondelle.fr »}]

viticulture agriculture biologique